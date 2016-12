Starzach Starzach muss weitere Kredite aufnehmen

Ein "kleines Weihnachtsgeschenk mit Schönheitsfehler" nannte Bürgermeister Thomas Noé seine Erläuterungen, als er dem Gemeinderat seinen Entwurf für das kommende Jahr einbrachte. Und er schickte voraus, dass nicht alle geplanten und wünschenswerten Maßnahmen, wie beispielsweise die Sanierung von Straßen inklusive Beleuchtung in großen Teilen des Wohn- und Freizeitgebietes Holzwiesen in Wachendorf realisiert und in die Folgejahre verschoben werden müssen.

Vermögenshaushalt rund 70 000 Euro weniger als im Vorjahr

Wichtig war ihm und seinem Kämmerer Tobias Wannenmacher aus genehmigungsrechtlichen Gründen besonders, dass erneut eine positive Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, in Höhe von rund 77 500 Euro – das sind rund 4 700 Euro mehr als im Vorjahr – zugeführt werden können. Die Mindestzuführung von 103 000 Euro wird aber bei Weitem verfehlt. "Es hätte aber noch schlimmer kommen können."