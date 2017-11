Mit einem Gottesdienst in der Bierlinger St. Martinuskirche und anschließendem gemütlichen Beisammensein bei einem Frühstückskaffee in der Martinusklause wurde gestern Vormittag die Reihe der regelmäßigen Seniorennachmittage in der Starzacher Seelsorgeeinheit St. Josef eröffnet. Die Verantwortlichen in allen fünf Kirchengemeinden bieten in den Wintermonaten regelmäßig Altennachmittage und laden die älteren Menschen zu Gesprächen ein. Dabei werden auch oft aktuelle Themen zu Gesundheit und Wohlergehen aufgegriffen und von fachkundigen Referenten geleitet. "Wir wollen das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Senioren und die Verbundenheit mit ihnen stärken", so die Pastoralreferentin Elfriede Sacha, die mit dem Startversuch zufrieden ist. Foto: Bieger