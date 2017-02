Starzach Solider Haushalt, mehr aber auch nicht

Die Fraktion "Freie Bürger Starzach" (FBS) stelle den Antrag, für ein Gutachten zum Anschluss der Wachendorfer Kläranlage an die Anlage in Bietenhausen für 30 000 Euro auszugeben, denn auf mittlere Sicht (etwa 15 Jahre) scheine der Anschluss wirtschaftlich sinnvoll zu sein, was das Gutachtern untermauern solle. Kämmerer Tobias Wannenmacher wies darauf hin, dass 2016 der Stromverbrauch durch neue Geräte deutlich gesenkt werden konnte.

Neuer Radlader für den Bauhof

Für einen neuen Radlader beim Bauhof sind 60 000 Euro genehmigt und für die Anschaffung eines Lkws, ebenfalls für den Bauhof, wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 70 000 Euro bereitgestellt für den Fall, dass das bisherige Fahrzeug im Herbst den TÜV nicht übersteht.

Wie in den Vorjahren gibt es eine positive Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. Sie beträgt 77 515 Euro und fällt wie bereits im Vorjahr (72 755 Euro) sehr niedrig aus. Die Mindestzuführung wird nicht erreicht. Stattdessen muss im Vermögenshaushalt auf sogenannte Ersatzdeckungsmittel wie Bauplatzverkaufserlöse zurückgegriffen werden, um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten.

Bürgermeister Thomas Noé sprach von einem soliden Haushalt, der "genehmigungsreif" sei und sämtliche Pflichtaufgaben der Gemeinde erfüllen werde.