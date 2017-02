Starzach So mancher Starzacher bekommt sein Fett ab

Starzach-Bierlingen. Es war immer schon so: das närrische Alpha (Anfang) & Omega (Ende) in jeder Fasnetssaison spricht der Narrenboss der "Moofanger". An Dreikönig gibt er die Marschroute vor und beim Zunftball am Rosenmontagabend beendet er die Ära mit dem Schlusswort als Fasnetspredigt.