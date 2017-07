Starzach So bunt wird das Spitzenfest

Starzach-Börstingen. Im Frühjahr hatten Smitmanns und Petruch angefangen, die Flächen rund um das Mini-Amphitheater mit den Zinniensamen zu bepflanzen. Der Grund: Uwe Petruch – im Zivilleben auch Kinderarzt in Tübingen – hat die Zinnienblüten als Kunstobjekte eingesetzt.

Pflanzen stehen bereits in voller Blüte

Und jetzt stehen die Pflanzen in voller Blüte. Uwe: "Wir sind sehr zufrieden!" Hanna ist gerade dabei, die Blütenblätter mit Leim auf die Stufen des "Amphitheaters" aus Beton zu kleben. In einer zackigen Linie, schön nach Farben angeordnet. Doch die bunten Blütenblätter – sie sollen am Sonntag beim Spitzenfest ab 14 Uhr nicht nur Besucher und vor allem Kinder anziehen.