Starzach-Felldorf (ab). "Was Frau heute trägt" wurde bei der sehr gut besuchten Modenschau am Seniorennachmittag der Starzacher Seelsorgeeinheit St. Josef am vergangenen Dienstagnachmittag im Felldorfer Bürgerhaus präsentiert. Die Models kamen selbstverständlich aus den eigenen Reihen des Seniorenausschusses. Ihr Gang auf dem Laufsteg ähnelte dem der Haute-Couture. Prunkvolle Abendkleider und extravagante Roben waren nicht zu sehen, dafür aber moderne, bunte und gefällige Jacken, Schals und Blusen für Damen. Gramer-Mode aus Horb hatte eine große Kollektion für die Seniorinnen zusammengestellt. Frau konnte anprobieren, Stoffe fühlen und die Trends für dieses Jahr abfragen. Die gefällige Dekoration im Saal – bunte Hüte, lange Roben und luftige Sommerstücke mit bunten Bändern – stammten vom Kleiderschrank der Seniorinnen selbst.