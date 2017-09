Starzach Schäden an der Brücke verstärken sich rasch

Starzach-Sulzau (ab). Schon bei der Übergabe der sanierten Neckarbrücke in Sulzau im vergangenen Frühjahr, die rund 300 000 Euro kostete, stand die nächste Sanierungsmaßnahme fest: die Sulzauer Eisenbahnbrücke im Bereich der Eulentalstraße am Ortsausgang in Richtung Bierlingen. Sie wurde hinsichtlich ihrer Standfestigkeit, Verkehrs- und Dauerhaftigkeit schon im Jahr 2014 als "ausreichend" eingestuft. Empfohlen wurde eine mittelfristige Instandsetzung der festgestellten Schäden am Bauwerk, da diese sich rasch verstärken.