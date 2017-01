Starzach Sause kann beginnen

Ein neues Mitglied für die große Narrenschar

Dann wurde mit rauer Kehle das alte Bierlinger Narrenlied angestimmt: "In Bierlinga seit langer Zeit isch Narratreiba Brauch, vergessa isch no Müh ond Plog, dr ganze Arbeitsschlauch. Vom jengsta bis zum ältsta Fetz macht älles kräftig mit, drom senga mir auch jetzt mitnander s’Bierlenger Narraliad: Als man dereinst en Bierlenga da Mond eifanga wollt, da dachte man im Ernst daran, er wär aus purem Gold. Mit Loitra, Stanga und mit Netz ging an die Arbeit man. Jedoch der guate alte Mond der fing zu lacha an".

Ein neues aktives weibliches Mitglied wurde in die Narrenschar aufgenommen.

Für das Jubiläumsfest am Wochenende des 17. und 18. Februar haben sich bereits so viele auswärtige Zünfte angemeldet, dass sie nicht alle im Stammhaus im Kelhof Platz haben. Das Fest wird daher "nach reiflichen Überlegungen" in die Narrhalla nach Wachendorf verlegt.