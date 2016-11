Starzach Röhrende Hirsche und Madonnen

Auch die Franzosen der Partnergemeinde Bocage Gatinais waren mit einem Stand vertreten. Sie boten Käse zum Genießen an, während es am heimischen Essenstand Schupfnudeln und Rote zur Stärkung gab. Allerdings saß das Geld nicht so locker wie in früheren Jahren. Die Aussteller machten weniger Umsatz. Dafür herrschte aber unter den Marktbeschickern harmonisches Miteinander und sie wollen nächstes Jahr wieder kommen. "Ich selber bin aber rundum zufrieden und habe viele positive Rückmeldungen bekommen", so Josef Baur am späten Sonntagabend.