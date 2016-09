Starzach Riesige Stichflammen beeindrucken kleine Zuschauer

Die 23 Jungen und Mädchen bekamen Einblicke in die Arbeit und Aufgaben der Feuerwehrmänner und waren überrascht von dem, was alles mit diesem Dienst verbunden ist und was sich hinter Löschen, Bergen, Schützen und Retten alles verbirgt.

Gesamtkommandant Simon Widemann mit Jugendleiter Fabian Weimer und weiteren Feuerwehrmännern erläuterten unter anderem den Inhalt im Bauch der Feuerwehrfahrzeuge: Schläuche, Pumpen Pickel, Hydranten Feuerlöcher und vieles mehr – und natürlich auch deren Anwendung.

Selbstverständlich gehörte zum Thema auch die Bekämpfung und das Löschen des Elements Feuer.