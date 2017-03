Starzach Rettungsdienst beruhigt Angehörige

"Auch wenn sie nicht jedes Mal medizinisch eingreifen, ist doch ihre Anwesenheit für die Angehörigen beruhigend". Dieser Dienst wird ausschließlich durch Spenden finanziert.

Ein lange gehegter Wunsch geht für die DRKler an Christi Himmelfahrt, 25. Mai, in Erfüllung: Sie können ihr funkelnagelneues Einsatzfahrzeug mit modernen Einrichtungen in Betrieb nehmen.

Für Schriftführerin Florence Lohmiller waren die Haus-und Straßensammlung und die beiden Altkleidersammlungen "recht erfolgreich". Ganze sechs Tonnen, einschließlich der Inhalte von den vier aufgestellten Kleidercontainern, aus denen ein Drittel der Kleider stammen, kamen zusammen. "Im Container in Sulzau ist leider des­öfteren Schrott eingefüllt", wurde ein Problem angesprochen.

Bedauerlich gehen die Blutspender bei den Terminen im Schulgebäude geringfügig zurück. Aber durch die ausgesetzten Preise – unter anderem ein Fass Bier – hofft man in diesem Jahr wieder auf eine steigende Zahl. Besonders gerne werden die Altennachmittage angenommen: "Die Kameradschaft untereinander ist optimal".

Im Jugendrotkreuz, das seit 2008 besteht und von Sabine Schöpe geleitet wird, sind derzeit 15 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren in Ausbildung und "fleißig bei der Sache". Die gute Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr wurde besonders erwähnt.

Das vergangene Jahr endete mit einem Minus in der Kasse. Schuld daran ist die Anschaffung des neuen Einsatzfahrzeugs, das rund 42 000 Euro kostete, so der Kassenwart Rüdiger Sausgruber, der etliche Spenden und Erlöse aus Sammlungen verbuchte.

Bürgermeister Thomas Noé hob die große Bedeutung der Bereitschaft für Starzach hervor und war voll des Lobes, auch über die gute Jugendarbeit. Er sagte ihr "jegliche Hilfe und Unterstützung " zu.

Auch Markus Lutz vom Kreisverband war erstaunt über die vielen Aktivitäten der kleinen, kompetenten Starzacher Gruppe: "Ihre Leistungsbilanz im Landkreis Tübingen ist vorbildlich".