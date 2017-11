Starzach Probst gehört noch zur alten Garde

Dann ging er zu seiner Hauptaufgabe über und zeigte jedem Besucher seine Laterne und forderte: "Martinilicht, ich leuchte dir ins Angesicht; sag uns allen ein Gedichtlein auf". Natürlich waren alle Wanderclubler, meistens mit einem Spickzettel in der Hand darauf vorbereitet, oft aber ging’s frei Schnauze. Es gab viel zu Lachen. Heitere, fröhliche, nachdenkliche und Begebenheiten aus dem Wachendorfer Alltag waren in Prosa oder strengen Versen zu hören: "Draußa em Wald hot’s a kleis Schneele gschneit, drom isch so kalt, draußa em Wald." oder: Mi friert’s en d’Händ, weil i kei Händschich hao, mi frierts en d Händ und en d’ Füaß au."