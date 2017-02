Starzach Nutzung des Bürgerhauses gefällt den Narren nicht

"Global send wir mit dir dakor: i hau mol romgfrogt en de Flegga, ob du hoscht vielleicht Dreck am Stecka, doch ischt halt ganz genau genomma, vo nirgends her a Antwort komma, insofern mer jo saga könnt, dass d Leit mit dir zufrieda send".

Doch halt: "Dia Narra hond was gfunda: Kommo hot wieder, wiea mer sieht, erweitert wieder ein Gebiet, des später hot für älle Nutz, en deam Fall war’s dr Landschaftsschutz. Do wurd am Bürger suggeriert, mer soll et ärgera sich ond schelta. Mer könn sich uf am Rothaus melda. Doch meldschte no, erfährsch verdrossa, es sei die Planong abgeschlossa, Ja, wieso, genau genomma, soll ebber uf’s Rothaus komma, wenn diea Planong Mann o Mann, nemme g’ändert werda kann?: Des Ganze nennt sich, i fends domm, no au no Bürger-Beteiligong." Auch die Bürgerhausnutzung gefällt den Narren nicht: "Do wär noch drei Hochzeita Schluss, wenn no no oaner heira muß, ond ka et, weil koa Bürgerhaus offa, ond des Weib isch deam vertloffa, no bischt dau schuld, des ka dr saga, ond no gohts dr a dr Kraga", drohte der dem Schulthes.

Kritisch unter die Lupe nahm der Zunftmeister auch den "unendlichen Radwegbau" im Neckartal, den verkehrten Schneeräumungsplan und des Schulthes Steckenpferd. Energieeinsparung.

Doch am Schluss, nachdem der Starzachkanzler aber auch gar nichts auf sich sitzen ließ und sich wacker verteidigte, hieß es versönlich: "Na ja, s letsch Johr war et aufregend, ond au et sonderlich bewegend, für ons wahr dees, ond des ischt wohr, halt ein stinknormales Johr. So trag mit Stolz dein Narrahuat, em Gronde machscht dei Sach fascht guat, bei feif Flecka ka mers et jedam richtig macha. Dromm rück da Rothausschlüssel raus, gang au zur Fasnet, ond trett ab".

Dann ging es weiter zum traditionellen Bürgerball.