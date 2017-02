Starzach Nicole Heyder geht nach Bisingen zurück

Die 43-jährige Nicole Heyder ist in Freiburg aufgewachsen und studierte an der dortigen Pädagogischen Hochschule Lehramt. Nach dem Referendariat in Emmendingen war sie sechs­einhalb Jahre an der Schule in Schömberg und als Fachberaterin für Deutsch im Schulbezirk Balingen tätig.

Ab 2009 unterrichtete sie zwei Jahre schwerpunktmäßig Deutsch an der privaten Alexander-von-Humboldt-Schule in Lima in Peru.

In Bisingen ist Heyder keine Unbekannte. Nach ihrer Rückkehr aus Peru war sie zwei Jahre an der GWRS Bisingen in den Klassen 5 und 6 mit Schwerpunkt Sachkunde, Englisch und Schulprofilarbeit tätig.