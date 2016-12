Starzach Nicht nur das Internet ist lahm gelegt

Ein Brand mit starker Rauchentwicklung in der Bierlinger Umspannstation Marktstraße war so mitverantwortlich für den totalen Stromausfall in der Felldorfer Straße in Bierlingen. Die Starzacher Feuerwehr und die DRK-Bereitschaft Starzach wurde über die Sirene alarmiert. Als sie am Einsatzort eintrafen, war das Feuer aber bereits gelöscht.

Beim "Netto"-Markt in Bierlingen musste hingegen die Reißleine gezogen werden. "Geschlossen wegen Stromausfall" hieß es dort gestern Nachmittag. Ist der Strom weg, dann funktionieren weder die automatischen Türen noch das Kassensystem oder die Kühlregale, weshalb nur dieser Schritt übrig blieb.

Die Bäckerei "Sehne" hatte zwar noch geöffnet, arbeitete allerdings unter erschwerten Bedingungen. So lief beispielsweise die Brotschneidemaschine nicht mehr.

Die Techniker der EnBW waren gestern Nachmittag fieberhaft im Einsatz, um den Fehler zu finden und das Problem zu lösen.

Um 13.40 Uhr konnte der Strom in Bierlingen wieder zugeschaltet werden, in Felldorf sollte es noch wesentlich länger dauern. "Wir hoffen, dass wir Felldorf in wenigen Minuten wieder zuschalten können", sagte Jordan kurz vor 18 Uhr.