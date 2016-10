Starzach Neues Feldkreuz eingeweiht

Rund 200 Meter entfernt stand das älteren Bewohnern bekannte "Raible-Kreuz". Es war stark verwittert und baufällig und wurde im Rahmen der Flurbereinigung vor Jahren abgebaut.

Die Familie Mathilde Raible steht in der Ahnentafel der Findlings. Daher war es ihnen ein großes Anliegen, das alte Steinkreuz nicht aus der Erinnerung verschwinden zu lassen. Valentin Findling, der sich als einstiger "fürstlicher Waldarbeiter" mit dem Wald verbunden fühlt, spielt schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, ein Holzkreuz zu stiften. Leider konnte der Stamm der Eiche, den er vor zehn Jahren extra dafür gefällt hat, nicht mehr verwendet werden. Der neue Standort am Wegessrand mit einer Sitzbank und Ausblick auf die Schwäbische Alb wurde in Absprache mit der Gemeinde Starzach und den Eigentümern gefunden.

Wegkreuze kommen wieder in Mode und gehören in katholischen Gegenden zur Andacht der Gläubigen dazu. "Wer vor dem Kreuz Halt macht, wird vom Kreuz getragen", so Pfarrer Josef Gerz in seiner Ansprache bei der Einweihung und Segnung des christlichen Flurdenkmals.