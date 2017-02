Starzach Neue Showtanzgruppe begeistert

Nach dem gigantischen Einmarsch der Akteure und der detaillierten Schilderung seiner Erfahrungen bei einem Arztbesuch, bei dem Stuhlgang nicht gleich Stuhlgang war, und es dieserhalb zu Missverständnissen, Fehlschlüssen und Verwechslungen kam, hatte Ludwig Baur die Lacher auf seiner Seite.

Dann kam gleich einer der Höhepunkte des Abends: Die frisch aus der Taufe gehobene kunterbunte Showtanzgruppe des MVB mit ihren 18, teils blutjungen und quicklebendigen Balletteusen überraschte mit Schwung, Elan und feurigem Temperament. Trainerin Jesica Deuble ließ ihr Geschwader zur Hochform auflaufen. Das Auditorium tobte vor Begeisterung. Ganz anders geartet war der Auftritt von Eddi, dem auf dem Klo sitzenden Jürgen, Lorenz, Thomy und Pit. Ihre "WC-Vereinigung" zeigte ganz menschliche, in diesem Falle sogar ganz dringliche, dessen ungeachtet jedoch ungangbare Geschäfte. Weitere Sendefolgen gab es von Andi und David, die sich mit dem Personalausweis beschäftigten und der "Bunte Dance in the Dark" wurde von Ingo und Co. präsentiert.

Alle hatte der Fasnetsvirus befallen, und es wurde geschunkelt zu Brendles Musik und getanzt bis in die Frühe. "Alles fantastico gelaufen", so die Verantwortlichen gestern Morgen beim Aufräumen.