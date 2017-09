Starzach Neckar wird naturnah umgestaltet

Starzach-Börstingen. Der Neckar soll im Bereich der Markung Börstingen in Höhe der Kläranlage naturnah umgestaltet werden. Herr Krieg beim Regierungspräsidium Tübingen, Landesbetrieb Gewässer I. Ordnung, Hochwasserschutz Neckar-Bodensee erläuterte dem Gemeinderat die vorgesehen Maßnahmen. Der Neckar diente in der Vergangenheit als Wasserstraße, Brauchwasserlieferant und zunehmend auch als Abwasserkanal, was zwangsläufig negative Auswirkungen auf die Gewässerökologie zur Folge hat. Die Unterhalts- und Ausbaupflicht liegt beim Land.