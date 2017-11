Starzach Motorische Grundlagenausbildung für den Nachwuchs

Am vergangenen Freitagnachmittag haben 40 Starzacher Kinder am "Kinderturn-Abzeichen für Alle" in der Wachendorfer Mehrzweckhalle teilgenommen.

Mit viel Spaß und Freude haben sie mit den Übungsleiterinnen Angelika Amann und Birgit Nadler die verschiedenen Aufgaben gemeistert: Rollen, Gehen, Rutschen, Sinne erfahren, Werfen und Fangen und Rhythmus trainieren.

Bei den Sportfreunden Bierlingen nimmt das Kinderturnen seit vielen Jahren einen großen Raum ein. Die Übungsleiterinnen sind sich bewusst: Wie keine andere Sportart fördert das Kinderturnen vielseitig und umfassend alle wichtigen motorischen Grundfertigkeiten und –fähigkeiten wie Laufen, Springen, Werfen, Schwingen, Hangeln, Rollen und Drehen um alle Körperachsen. "Kinderturnen", ist Angelika Amann überzeugt, "ist die motorische Grundlagenausbildung für Kinder". Im gemeinsamen Spielen und Bewegen mit Gleichaltrigen lernen sie nachzugeben, sich zu behaupten, einander zu helfen und vieles mehr. Unabhängig von einer kulturellen oder sozialen Herkunft oder einem bestehenden Handicap orientiert sich das Kinderturnen an den individuellen Bedürfnissen und dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes. Für eine nachhaltige Bewegungsförderung sei es besonders wichtig, die Kinder über das Kinderturnen zu einem lebenslangen Sporttreiben und einem bewegten Lebensstil zu motivieren.