Starzach Mit neuem Programm auf der Bühne

Börstingen. Samstagabend, 20 Uhr. In der Mehrzweckhalle in Börstingen sind fast alle Plätze besetzt, die Stimmung ist gut. Schnitzel, Schlachtplatte und Bier werden an die Gäste verteilt, Bänke umgestellt, damit auch die letzten, die übrig geblieben sind, noch einen Platz bekommen.

Alle warten auf den Auftritt der Wild Voices, viele Besucher aus anderen Dörfern sind nur deswegen nach Börstingen gekommen. Dann beginnt die Show. Moderator Rolf Brezing mischt das Publikum auf, und leitet zum ersten Song ein. Die Wild Voices präsentieren gleich zu Anfang neue Lieder. Schließlich haben Sie seit kurzem ein neues Programm, das erst zum vierten Mal einem Publikum vorgetragen wurde.

Die Lieder kommen gut an, Lacher sind natürlich auch dieses Mal wieder dabei. "Wenn die Resonanz gut ist, erleichtert uns das natürlich das Arbeiten", sagt Marcus Fischer, der den ersten Tenor bei den Wild Voices singt und die Shows zusammen mit seinen Kollegen moderiert. Mehr als die Hälfte der Lieder, die die Wild Voices am Samstagabend vortragen, sind neu – alt bekannte Klassiker durften aber auch nicht fehlen.