Starzach Mit LED-Leuchten zum angestrebten Klimaschutzziel

Für die Einstiegsberatung liegt ein Zuwendungsbescheid über 7300 Euro vor und für die Bilanzierung von Emissionen ein Zuschussbescheid über 2244 Euro.

Passend zum Thema Energiesparen hat der Student Denis Marsala von der Hochschule für Technik Stuttgart seine Projektarbeit zum Thema "Einsatz von LED-Technologie in der Starzacher Straßenbeleuchtung" vorgestellt. Er hat eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von LED-Straßenleuchten anhand einer Kosten- und Nutzensanalyse erläutert.

Unter anderem ging er auf die LED-Umrüstungsmaßnahmen der Gemeinde in den Gebieten "Horber Steig" in Börstingen und "Im Grund" in Felldorf ein, welche Ende 2015 installiert wurden. Dabei wurden Stromverbrauch, Haltbarkeit, Helligkeit und Umweltfreundlichkeit sowie Umrüstungskosten und Amortisation von Investitionen erörtert.