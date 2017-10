Starzach Lust aufs Lesen

Mit dem Ziel, bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Lust am Lesen zu steigern, wurde der Fredericktag 1997 initiiert. Das Land Baden-Württemberg wirbt seither jährlich um den 20. Oktober mit dem Fredericktag für eine aktive Leseförderung, für eine Verbesserung der Lesekompetenz sowie für den Umgang mit Literatur. Seinen Namen hat der Fredericktag in Anlehnung an das bekannte Kinderbuch "Frederick" von Leo Lionni bekommen.

Die Erst- und Zweitklässler hörten die Geschichte von "Joko und der kleinen Fee": Für Menschenaugen zeigt sich der Zauberwald als schwarzes Dickicht und die Dunkelheit malt unheimliche Gesichter auf Bäume und Sträucher. Aber Joko lässt sich davon nicht abschrecken. Er ist ein aufgeweckter Junge und möchte unbedingt in diesen Zauberwald hinein. Die Fee hilft ihm und die beiden erleben spannende Abenteuer.

Die superspannende Geschichte "Die Spezialisten" hörten die Dritt- und Viertklässler: Goran, Lisa und Steini machten sich auf den Weg, um Rieke zu retten. Aber wovor eigentlich? Das wussten die drei nicht so genau. Aber sie hatten es eilig, und der starke Goran ließ die Holzruder so schnell durchs Wasser gleiten, dass sie sogar ein Motorboot überholten. Lisa war total begeistert von der Fahrt. Steini wurde es eher schlecht davon und Goran brüllte beim Überholen: "Immer schön Gas geben". Wie gebannt hingen die Schüler an den Lippen von Kinderbuchautors.