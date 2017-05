Starzach Lob für die "unverzichtbare Arbeit"

Starzach-Börstigen. Pfarrer Josef Gerz segnete das Fahrzeug im Rahmen eines gut besuchten Festgottesdienstes vor dem DRK-Heim, den der Börstinger Musikverein musikalisch gestaltete.

Schon am Vorabend beim Treffen der Sponsoren würdigten Lisa Federle, Präsidentin des DRK-Kreisverbands Tübingen, sowie der Kreisverbandsarzt Matthias Erth und Rettungsdienstleiter Martin Gneithing die unverzichtbare Arbeit der kleinen aber sehr effektiven Starzacher DRK-Gruppe.

Am Sonntag kamen viele Besucher zur Fahrzeugweihe. Pfarrer Josef Gerz ging in seiner Predigt auf die Helfer in der Not ein und würdigte ihre Opferbereitschaft. "Sie praktizieren barmherzige Nächsten- und Menschenliebe für uns alle." Sein Segen galt nicht nur dem mit Blumen geschmückten Fahrzeug, sondern "insbesondere den Menschen, die in allen Lagen und Gefahren zu unserer Sicherheit damit umgehen."