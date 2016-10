Starzach Langsames Reintasten gibts nicht

"Zu Beginn war ich einen ganzen Tag mit Bürgermeister Thomas Noé unterwegs, der mir alle Teilorte und wichtige Punkte in der Gemeinde zeigte", so Zegowitz, die von 2012 bis 2016 an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg studierte. Danach ging es gleich richtig los, seit April war sie in allen Gemeinderatssitzungen anwesend und wurde von Blank nach und nach mit mehr Aufgaben betreut.

Dabei war die Verwaltungslaufbahn nach dem Abitur noch gar nicht geplant. "Nach der Schule wollte ich zur Polizei. Da wurde ich beinahe genommen, doch letztlich war ich zu klein", erinnert sich die 23-Jährige zurück. Mittlerweile ist sie froh, dass es bei der Polizei nicht geklappt hat: "Je länger das Studium ging, desto mehr Spaß machte es mir."

Doch mit dem Beginn ihrer Laufbahn in Starzach endet gleichzeitig die Ära des bisherigen Hauptamtleiters. Blank begann 1977 mit seiner Arbeit in Starzach.

Gemeinde macht rasante Entwicklung durch

"Damals waren die Strukturen noch ganz anders. Erst über die Jahre wurde die Verwaltung nach Bierlingen zentriert", sagt der 62-Jährige. In den 40 Jahren machte die Gemeinde eine rasante Entwicklung durch: "Straßen wurden erschlossen, die Kanalisierung erneuert und Sanierungen durchgeführt." Ende Juli 2017 wird Blank in Pension gehen. Bis dahin will er so viel Erfahrung wie möglich an seine Nachfolgerin weitergeben.

Man müsse Rückgrat zeigen können in diesem Beruf und eine klare Linie haben. "Hier und da muss man einem Einwohner erklären, dass er zum Beispiel eine Baugenehmigung braucht oder nicht bauen darf", so Blank. Da stehe man oftmals unter einem gewissen Druck. Bei seiner Nachfolgerin habe er da allerdings keine Bedenken. Dazu wird er auch im Ruhestand bei dringenden Fragen telefonisch zur Verfügung stehen.

Allerdings bietet das breite Aufgabenfeld des Hauptamtleiters auch viele schöne Tätigkeiten. Seit August ist Marie-Sophie Zegowitz offizielle Standesbeamtin. "Noch habe ich zwar keine Trauung vollzogen, aber da freue ich mich richtig drauf", erzählt sie. Bei 80 bis 90 Hochzeiten, die die Gemeinde im Jahr hat, muss sie wohl nicht lange auf ihre erste Trauung warten.