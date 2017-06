Starzach Langeweile hat nicht die geringste Chance

Rund 130 Kinder und 50 Betreuer aus 14 Vereinen – Lauterbach, Schwenningen, St. Georgen, Niedereschach, Zimmern ob Rottweil, Wildberg, Empfingen, Leidringen, Altburg, Oberndorf, Schömberg, Flözlingen, Dußlingen und Bierlingen – schlagen ihre 15 Zelte auf und verbringen bei viel Spiel, Spaß und Geselligkeit drei spannende und mit kunterbunten Angeboten gespickte Tage.

Gleich nach der Begrüßung starten die Jahrmarktworkshops. Geboten wird Artistisches wie Jonglieren, Einrad fahren und auch die Slackline kann man versuchen. Außerdem wird gebastelt: Jonglier- und Schleuderbälle und natürlich der Jahrmarktklassiker: Die Kinder dürfen Lebkuchenherzen bemalen. Der Abend klingt am Lagefeuer bei Stockbrot und Musik aus.

Am Pfingstsonntag beginnen die Jahrmarktattraktionen: Luftballontiere basteln, Riesenseifenblasen, Dosenwerfen und eine Wasserbombenschleuder. Highlight um 14 Uhr wird die große Lagerolympiade mit Spielstationen sein. Der Abend endet mit einer Kinderdisco in der Halle und Musik am Lagerfeuer.