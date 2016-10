Starzach Kunstfestival

Die Filmkünstler Stephanie Müller und Klaus E. Dietl (nicht verwandt oder verschwägert mit Harald Dietl von "Kir Royal"). Sie wollen einen Stummfilm in Börstingen drehen. Stefanie: "Wir werden in die Kapelle raufgehen und dort drehen. Sie wird in eine Nähfabrik umgewandelt, die die Nachrichtenflut antreibt." Eine ähnlich verrückte Handlung wie in dem Film, den die beiden auf dem Roten Sofa zeigten. Der Plot: Japaner tragen eine riesigen Selfie-Stick zu Grabe. Die Beerdigungsart haben sie wie ein "Mac-Menu" in einem Schnellrestaurant geordert. Klaus: "Wir suchen noch Schauspieler, die mitmachen wollen." Stefanie: "Keine Angst. Profis braucht es nicht. Der Film darf auch gerne etwas hölzernes haben."

Nikolaus Heyduck aus Darmstadt will dagegen in Börstingen fensterln gehen. Der Film- und Tonkünstler: "Mich interessieren die Fenster von Börstingen als Schnittstelle zwischen Drinnen und Draußen. Davon werde ich Filmaufnahmen machen."

Und was hat der Grieche Kosmas vor? Interaktive Musik und Komposition. Er nimmt zunächst den Raumklang der Feuerwehr, der Kirche und anderer Gebäude in Börstingen auf. Diese Sounds kombiniert er mit Algorithmen, die auf die Klänge reagieren, die die Besucher des Labors im Treppenhaus des alten Schulgebäudes machen. Jeder Sound durch die Besucher löst neue Klangkaskaden und Raumklänge aus und wird mit diesen kombiniert.

Am Wochenende können im Dorf auch seltsam gekleidete Gestalten auftauchen – das sind Melanie Albrecht und Michael Wehren von "Friendly Fire" aus Leipzig. Ihre Performance: Eine Art Dorfführung. Das Konzept: Melanie geht als "sehr resolute Fee" voran, Michael spielt dazu den Führer. Schauspieler Wehren: "Wir wollen Börstingen in unserer Performance den Teilnehmern an der Führung in einem ganz neuen Licht zeigen." Die beiden sind in "spacigen" Anzüge unterwegs, um die Situation zu verfremden.

Alte Schule Börstingen. Samstag, 15. Oktober, ab 15 Uhr, Sonntag, 16. Oktober, ab 11 Uhr. Start ist an der Bushaltestelle "Schule" Rottenburger Straße. Mehr Infos: kunstort-eleven-artspace.net