Starzach Kritische Ausgangslage gemeistert

Starzach-Börstingen. "Die Ausgangslage vor einem Jahr war kritisch", sagte Starzachs Bürgermeister Thomas Noé bei der offiziellen Abnahme und Übergabe der neuen ausgebauten Straße auf der Wilhelmshöhe in Börstingen am vergangenen Freitag. Obwohl die Straße in schlechtem Zustand war, gab es Bedenken von einigen Anliegern, weil sie zum einen hohe Erschließungsbeiträge bei der erstmaligen Erschließung erwarteten und andererseits ihnen nicht ohne Weiteres klar war, welche Flächen überhaupt zur Beitragsschließung herangezogen werden. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass 95 Prozent der Kosten bei der erstmaligen Erschließung über Ablösevereinbarungen finanziert werden. Es gab viel Aufklärungsbedarf und viele Gespräche. Ausgangspunkt war das Vorhaben der "Netze BW", die im Bereich der Wilhelmshöhe in Börstingen die Stromversorgung über Dachständer zurück baute und sie durch moderne, in der Straße liegende Hausanschlüsse ersetzte.

Einen Teil der Kosten für den Straßenbelag übernahm "Netze BW"

Diese Gelegenheit nutzte die Gemeinde Starzach, um dabei die marode Straße von Grund auf auszubauen und herzustellen mit dem Synergieeffekt, dass ein Teil der Kosten für die Wiederherstellung des Straßenbelags durch die "Netze BW" übernommen wird.