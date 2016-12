Starzach Konzert im alten Schulhaus: Wie klingt Pandoras Büchse mit Bach?

Denn vor genau 50 Jahren wurde der Saturnmond mit Namen Epimetheus entdeckt. Benannt nach dem griechischen Sagenheld. Der ist der Bruder von Prometheus, der von den Göttern bestraft wurde, weil er für die Menschen das Feuer stahl. Golla schmunzelt: "Prometheus warnte danach seinen Bruder: Sei vorsichtig und traue den Göttern nicht, wenn sie dir ein Geschenkt machen. Beim Anblick der hübschen Pandora, die ihn betörte, schlug Epimetheus alle Warnungen in den Wind und heiratete sie auf der Stelle." Als Mitgift der Götter übergab Zeus ihr eine Büchse mit der Ansage, diese niemals zu öffnen. Doch nach der Hochzeit öffnete Pandora die Büchse trotzdem. Heraus kamen Krankheit und Tot für die Menschen, doch zum Schluss auch die Hoffnung.

Und das will Monika Golla in Sound umsetzen. Cellist Michael Schneider dagegen verbindet mit Epimet die postive Seite. Als er zufällig auf einem Konzert Paulina Tyszka hörte, verliebte er sich in die Stimme der Sängerin: "Michael erzählte mir, dass Paulinas Stimme ihn so gefesselt hatte wie Pandora damals Epimeteus." Damit war auch der Name des Konzerts geboren. Und das Konzept ist auch klar: Die Cellosuiten von Bach werden neu interpretiert. Golla, die Schneider noch vom Roten Sofa in Horb kennt: "Wir werden immer etwas improvisieren und wollen Bach neu darstellen."

Und das fasziniert auch Michael Grüber. Der kreative Kopf und Orgelspieler aus Horb, der mit Peter Krause am "Maschen-Memorial für Martin Luther und Johann Sebastian Bach" strickt, sagt: "Das finde ich sehr spannend. Ich werde ich auf jeden Fall mit dabei sein."

Das Konzert "Epimet. Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach" ist am Sonntag, 18. Dezember, in Börstingen, Schulstraße 27, zu sehen. Kaffee und Kuchen gibts ab 17 Uhr. Konzertbeginn: 18 Uhr. Reservierungen: info@kunstort-eleven-artspace.net oder unter Telefon 0152/­01 92 94 99