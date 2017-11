Starzach Kirchenmusik hatte herausragende Bedeutung

Noch bis kurz vor seinem Tode versah er pünktlich und zuverlässig den Organistendienst in Wachendorf und half auch bei Bedarf in den übrigen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit aus, wo immer er gebraucht wurde.

Der Gottesdienst wurde mit der besinnlichen Barocksuite "Air" von J. S. Bach eröffnet und auf ausdrücklichen Wunsch des Verstorbene als Dankgottesdienst gefeiert, den er selbst noch festlegte. "Seid nicht traurig, ich habe ein gutes und erfülltes Leben gehabt", forderte er darin auf.

Friedrich Bengel wurde 1928 in Stuttgart geboren, absolvierte ein Ingenieurstudium und kam schon sehr früh mit der Kirchenmusik in Berührung. Über 40 Jahre war er Chorleiter und Organist in der Kirchengemeinde St. Ottilia in Stuttgart-Münster. "In dankbarer und liebevoller Erinnerung – Kirchenchor St. Ottilia Stgt-Münster" ist in der Ruhebank, die er zum Abschied erhielt und die vor seinem Ferienhaus im Wachedorfer Feriengebiet steht, eingraviert.