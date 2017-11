Starzach Jörg Stein verlässt die Seelsorgeeinheit

Unter anderem für die Rottenburger Tafel zuständig

Ferner predigen sie im Gottesdienst, führen Glaubensgespräche, leiten Bibelkreise und bereiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf den Empfang der Sakramente vor. Zudem assistieren sie dem Priester in der Heiligen Messe, halten Segnungsfeiern und bringen Alten und Kranken die heilige Kommunion.

In der Wahrnehmung der Gläubigen war das (nicht ständige) Diakonat jahrhundertelang als Vorstufe zum Priesteramt gesehen, zum Einüben in das Weiheamt als Priester.

Während Stein diese Dienste bislang nebenberuflich ausübte, ist er zum 1. Oktober zum hauptamtlichen Diakon ernannt worden. Bischof Gebhard Fürst wies ihm ab diesem Zeitpunkt Aufgaben in Rottenburg zu. Dort liegt sein Schwerpunkt der Arbeit im sozial-karitativen Bereich. Er leitet unter anderem die Rottenburger Tafel, ist in die Sozialarbeit eingebunden und wird in der Kirchengemeinde St. Wolfgang in Weiler mitarbeiten.

Jörg Stein, der weiter mit seiner Familie in Bierlingen wohnt, ist in Starzach äußerst beliebt und geschätzt. Seine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft haben ihn wie auch seine Familie zu vorbildlichen Mitbewohnern gemacht. Er war längere Zeit Mitglied im Gesangverein und ließ sich als begabter Sänger zum Vize-Dirigenten ausbilden.