Starzach "Honk & Blow" ziehen

Begeistert war auch Neu-Vorsitzender Johannes Löffler von der überragenden Besucherresonanz beim Kirbefinale. Aber auch an den drei vorigen Tagen war der Zuspruch sehr gut. "Mit diesem positiven Rückenwind aus der viertägigen Kirbeveranstaltung werden wir die kommenden Aufgaben mit dem musikalischen Höhepunkt Jahreskonzert am Sonntag, 26. November, in Wachendorf sicher mit größerem Elan angehen", ist sich Löffler sicher.