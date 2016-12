Starzach Höhere Sicherheit bei der Stromversorgung

S tarzach-Bierlingen . Eine neue Ortsnetzstation in der Neuhauser Straße in Bierlingen hat die Netze BW installiert und in Betrieb genommen. Dort wird der Strom von 20 000 Volt Mittelspannung auf die in Haushalten und Betrieben gebräuchlichen 400/230 Volt Niederspannung transformiert und über das Ortsnetz in die angeschlossenen Hausanschlüsse verteilt. Die in die Jahre gekommene Turmstation an der Stelle war zuvor abgerissen und vorübergehend durch ein Provisorium ersetzt worden.