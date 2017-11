Starzach (ab). Die Gemeinde bemüht sich seit Längerem intensiv, ihre Ortsmitten zu sanieren und Baulücken zu aktivieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde Andreas Scholz als Projektleiter für "Starzach 2025" bei der Gemeinde angestellt. Innerhalb des Gemeindeentwicklungsprojekts und der Wachendorfer Bürger wird über die Entwicklung einer neuen Ortsmitte in Wachendorf am "Hirtenbrünnle" diskutiert. Ziel soll die Entstehung einer "guten Stube" mit hoher Aufenthaltsqualität sein. Hierfür wurde die Durchführung einer Mehrfachbeauftragung vom Gemeinderat verabschiedet. Die Ergebnisse der städtebaulichen Entwürfe der drei Dienstleister werden am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr in der Wachendorfer Halle vorgestellt. Nach dem Grußwort von Bürgermeister Thomas Noé und der Vorstellung der Resultate wird Gemeinderat Alfredo Vela Orellana die Diskussion leiten.