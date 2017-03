Starzach Günstige Grundstücke für den Wohnungsbau?

Zwischenzeitlich sind Anregungen dazu eingegangen, die in der Sitzung am Montagabend abgearbeitet wurden. Die Grundstücke sind derzeit landwirtschaftlich als Acker- und Grünland genutzt und sind im Flächennutzungsplan auch so ausgewiesen. Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens stehen noch Zuteilungen offen.

Zu klären waren unter anderem die Entwässerung von Schmutz- und Oberflächenwasser von Straßen, Parkierungs-, Be- und Entladeflächen sowie befestigte Hofflachen des Gebietes. Es ging aber auch um die Wasser- und Löschwasserversorgung, die Stromzufuhr und die Art der baulichen Nutzung. Je Baugrundstück ist eine Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter vorgesehen.

Hier hakte Freiherr Burkhard von Ow-Wachendorf nach: "Man kann nicht ausschließen, dass hier günstige Grundstücke für den Wohnungsbau entstehen".