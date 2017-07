Starzach Grundstück der Schreinerei ist kein Mischgebiet

Im Kern der Auseinandersetzung ging es darum, dass dieser Bebauungsplan, den man im Jahre 2004 auf die Reise durch die Instanzen schickte, vorsieht, dass man das besagte Gebiet als Mischgebiet ausweist, dass sowohl neben einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) auch ein Mischgebiet zur Unterbringung und Ansiedlung von nicht störenden Handwerksbetrieben ausweist.

Das Baugebiet "Stock-Berg" liegt nördlich des Bierlinger Ortskernes zwischen der Bahnhofstraße (sie führt nach Börstingen) und der Straße "Im Ganser". Nach Verabschiedung durch den Gemeinderat und nach den öffentlichen Auslegungen wurde der Bebauungsplan "Stock-Berg" am 23. November 2007 rechtsverbindlich.

"Den Passus mit dem Mischgebiet haben wir extra in den Bebauungsplan mit reingenommen, um den Betrieb, dessen Inhaber jetzt gegen die Gemeinde klagt, in seinem Bestand zu schützen", betonte Bürgermeister Thomas Noe im Laufe der Verhandlung immer wieder. Genutzt hat es ihm aber nichts.

"Das passt überhaupt nicht zu dem, was die Gemeinde in diesem Baugebiet vor hat", so Richter Wolfgang Rieger, der dem fünfköpfigen Senat vorstand. Er verwies darauf, dass ein Handwerksbetrieb in dieser Ausprägung in einem Mischgebiet eigentlich unzulässig ist. "Hier braucht es ein Gewerbegebiet."

Da man auch bei diesem Termin weit weg war von so etwas Ähnlichem wie einer gütlichen Einigung, die Kammer sogar darauf verzichtete, den Betrieb – von dem Bürgermeister Noe behauptet, dass es ihn eigentlich gar nicht mehr gibt – direkt vor Ort anzuschauen, stattdessen ihre Akten zusammenpackten und gen Mannheim abreisten, konnte man sich auch als Laie ausrechnen, wohin sich die Waagschale von Justitia neigen wird. In Richtung Vorteil für den Kläger. Und so kam es auch. Inzwischen liegt auch die schriftliche Urteilsbegründung der Kammer vor.

Alexander Häcker, Rechtsanwalt der Familie Duffner, schreibt hierzu: "Der Verwaltungsgerichtshof gab dem Normenkontrollantrag mit Urteil vom 26. Juni 2017 in vollem Umfang statt und erklärte den Bebauungsplan "Stock-Berg" insgesamt für unwirksam. Der Gemeinde war ein Ermittlungs- und Bewertungsfehler unterlaufen, weil sie die Interessen der Betreiber der Schreinerei nicht ordnungsgemäß in ihre Abwägung einbezogen hatte. Entgegen der Einschätzung der Gemeinde fallen Schreinereien nämlich regelmäßig nicht unter die Kategorie der "nicht wesentlich störenden Gewerbebetriebe." Es war daher unzulässig, für die Grundstücke der Schreinerei ein Mischgebiet festzusetzen. Der Verwaltungsgerichtshof bemängelte in diesem Zusammenhang, dass die Gemeinde nicht untersucht hatte, in welchem Umfang von der Schreinerei Lärm und andere Immissionen auf die in der Nähe geplante Wohnnutzung ausgehen könnten.

Von Seiten der Gemeinde Starzach wird das Urteil anerkannt und die Gemeinde wird auch keine weiteren rechtlichen Schritte einleiten, wie Thomas Noe bereits wenige Tage nach Urteilsverkündung bekannt gab. "Wir planen nun anders", ließ er bereits während der mündlichen Verhandlung von seinem Anwalt ausrichten. Von diesem Urteil sei man in der Gemeindeverwaltung nicht überrascht, erklärte Bürgermeister Thomas Noe dazu in einem kurzen Telefonat. Die Gemeinde hat zwischenzeitlich ein Lärmgutachten eingeholt. Dadurch soll ermittelt werden, auf welche Entfernung sich Wohngebäude an die Schreinerei annähern können, ohne dass diese ihren Betrieb einschränken müsste. "Auf dieser Grundlage wird die Gemeinde ihr Planungskonzept neu überdenken müssen", teilte Anwalt Häcker abschließend mit.

Diese Angelegenheit ist jetzt höchstrichterlich entschieden worden. Doch sollte man sich die Frage stellen, ob es lohnt, solche Prozesse mit dieser Konsequenz in einer so überschaubaren Dorfgemeinschaft so zu führen. Hier ist viel böses Blut entstanden und Gräben wurden geöffnet, die nur schwer wieder zu schließen sind – auch nicht mit einem neuen Bebauungsplan, der bereits im September im Gemeinderat vorgestellt wird.