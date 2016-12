Starzach Großes Vertrauen für Peter Trosts Nachfolger

Starzach. Faiß folgt auf Peter Trost, der elf Jahre lang die Jugendlichen unterrichtete – wie man weiß, mit viel Erfolg. Beim Jahreskonzert in der Wachendorfer Mehrzweckhalle verabschiedeten sich seine rund 30 Zöglinge wehmütig und dankbar zugleich mit dem Lied "It’s time to say goodbye".

"Nur wer die Jugend hinter sich hat, gewinnt die Zukunft", so die Verantwortlichen der "Eintracht" beim Dirigentenwechsel, die viel Zeit und Geld investieren und unterstrichen, wie groß die Aufgabe und Verantwortung des Dirigenten ist, um die Kapelle zusammenzuhalten und zu motivieren: "So zahl- und erfolgreich waren wir noch nie". Immerhin hat die Jugendkapelle schon an vielen Wertungsspielen mit teils hervorragenden Ergebnissen teilgenommen.

Paul Schuler hat die Jugendkapelle 1956 ins Leben gerufen und leitete bis 2000 mit glücklicher Hand die große Kapelle. Auf Schuler folgten Günter Zweig, Hans Löffler, Manfred Schäfer, Roland Oswald, Jürgen Faiß, Peter Trost und jetzt Frank Faiß.