Starzach Große Leidenschaft für den SV Wachendorf

Der Jubilar ist in Wachendorf geboren und wuchs dort mit sechs Geschwistern auf. Nach der Schule erlernte er das Zimmererhandwerk, war als Geselle zwei Jahre in Tailfingen und anschließend 13 Jahre bei der Firma Schneckenburger beschäftigt. Dann zog es ihn zur Bundespost: 18 Jahre, bis zu seiner Pensionierung 1999, war er Briefträger in Tübingen – "und das bei Wind und Wetter mit großer Freude".

In Wachendorf "war Fußball mein Leben", sagt der Jubilar. Schon mit 16 Jahren betreute er die Jugend und war selbst 35 Jahre lang begeisterter aktiver Spieler. Er war Spielführer, zwei Jahre selbst Vorstand und lange im Ausschuss tätig. Die Jugend lag ihm besonders am Herzen.

Er erinnert sich noch gut an den ersten Sportheimbau, der inzwischen an anderer Stelle einem modernen Gebäude mit Gaststätte gewichen ist.