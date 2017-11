Zwei neue Ministranten kommen und fünf gehen. Pfarrer Josef Gerz freute sich über die Geschwister Paula und Elena Schach, die am vergangenen Samstagabend im Gottesdienst feierlich in ihr Amt eingeführt und in die Schar der Börstinger Ministranten in der Pfarrkirche St. Ottilia aufgenommen wurden. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die ihre Erstkommunion gefeiert haben, können den Altardienst als Ministrant versehen. Sie helfen dem Pfarrer, Diakon oder dem Leiter der Wortgottesdienstfeier bei der Ausübung des liturgischen Diensts. Ministrantengruppen gibt es in allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit St. Josef Starzach. Die Ministrantenarbeit ist in Starzach gleichzeitig auch die Jugendarbeit der Seelsorgeeinheit. Gleichzeitig wurden verabschiedet : Leni Nadler (drei Jahre), Nick Nadler (fünf Jahre), Marina Kostenbäder (sechs Jahre), Eva Marie Bauer (neun Jahre) und Julie Jethon (neun Jahre). Die Kirchenbesucher applaudierten als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für die langjährigen, zuverlässigen Dienste Foto: Bieger