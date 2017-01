Bei der Aktion "Fliegenfischer mit Herz", an der sich in unserer Region auch der ANV Sulz und die Sportfischer der Pächtergemeinschaft Schloss Weitenburg beteiligten, wurde der Reinerlös von 4450 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen übergeben. Diese von Fliegenfischern in Europa unterstützte Aktion wird zum Großteil von Spenden getragen, die über Online-Marktplatz meistbietend versteigert werden, um krebskranken Kindern, respektive deren Eltern, zu helfen. Unser Bild zeigt von links den Vorsitzenden des Fördervereins für krebskranke Kinder, Anton Hoffmann, die "Scheckübergeber" Frank Schmitt und Initiator Bernd Tybussek, sowie den stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins, Johann-Paul Ott. Auf dem Bild fehlt Günter Fink vom ANV Sulz, der diese Aktion maßgeblich mitgetragen hat. Text: Ranft/Foto: privat