Starzach (ab). Eifrige Blutspender wurden zu Beginn der Gemeinderatssitzung geehrt. Die Ehrungen nahmen Bürgermeister Thomas Noé vor. 25 mal Blut gespendet haben Hans-Joachim Baur, Brigitte Beiter und Werner Gänßler. Für 50-maliges Blutspenden wurde Hans-Jürgen Namyel geehrt. Neben den Ehrenurkunden erhielten die Geehrten ein Geschenk von der Gemeinde als Zeichen des Dankes und der Anerkennung. Noé betonte, dass Blutspenden keinesfalls selbstverständlich ist. Blutspender seien aber in der Regel bescheiden. Ihnen gehe es darum, anderen, die in Not sind, zu helfen, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Die Ehrungen der freiwilligen Blutspender seien aber wichtig, um diesen die gebührende Wertschätzung zuteil werden zu lassen. Auch der Starzacher DRK Bereitschaftsleiter Karl-Heinz Breitkreutz dankte und wies auf die Dringlichkeit der Blutspenden hin.