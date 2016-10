Starzach Festnahme nach Supermarkt-Überfall

Ein 18 Jahre alter Rottenburger und ein 25 Jahre alter Starzacher wurden noch am Abend unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen. Auch die Beute konnte sichergestellt werden. Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand der Kriminalpolizei betraten die beiden Tatverdächtigen kurz vor 21 Uhr, mit Schal und Kapuzenjacke maskiert, den Markt, nachdem der letzte Kunde diesen verlassen hatte. Sie begaben sich direkt zur Kasse. Dort forderte der 25-Jährige mit einem Messer in der Hand von der 52 Jahre alten Kassiererin Bargeld. Diese wollte die Kasse gerade schließen, was der 18-jährige Mittäter ausnutzte, das Geld an sich nahm und in einem mitgebrachten Rucksack verstaute.

Anschließend flüchteten die Täter laut einer Polizeimitteilung auf Fahrrädern in Richtung Ortsmitte. Ein 52-Jähriger, der als letzter Kunde im Markt war, hatte das Geschehen beobachtet und nahm mit dem Auto die Verfolgung auf. Im Bereich der Schule ließ einer der Täter das Fahrrad zurück. Der Zeuge brachte das Rad zurück zum Markt und übergab es der Polizei.

Genau dieses Fahrrad hatten die Beamten am Vortag überprüft, weshalb die beiden Täter schnell unter einem konkreten Tatverdacht standen. Es wurden daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, in die auch die Polizeihundeführer und ein Polizeihubschrauber einbezogen waren. Beide konnten noch in der Nacht bei ihrer Rückkehr zur Wohnanschrift des 25-Jährigen vorläufig festgenommen werden.