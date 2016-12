Starzach Fensterfront wird erneuert

Bei der Brandverhütungsschau wurden brandschutztechnische Mängel festgestellt, und es gibt Probleme am östlichen Anbau bei der undichten Dacheindeckung. Ein Blechdach ist an dieser Stelle notwendig. Zudem werden unter anderem als wärmedämmende Maßnahmen alle Fenster an der Westseite durch Holz-Alu-Fenster, dreifach verglast, erneuert. Alle übrigen Fenstergläser im Foyer und der Ostseite werden durch eine Dreifachverglasung ersetzt und die Markisen an der Westseite erneuert.

Beide Gewerke führt die Firma Fenster Pfeffer aus Bierlingen zum Angebotspreis von insgesamt 140 500 Euro als preisgünstigster Anbieter aus. Die Gipserarbeiten wurden an die Firma Walter Steger aus Rottenburg zum Angebotspreis von 79 930 Euro, die Malerarbeiten an die Firma 2K Killing aus Horb für 5874 Euro und die Flaschnerarbeiten an die Firma Otto Straub aus Eutingen zum Preis von 28 018 Euro vergeben. Die Kosten von etwa 29 000 Euro, die nicht über den Haushalt 2016 abgedeckt werden können, werden 2017 bereitgestellt.