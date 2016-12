Starzach-Felldorf (ab). Fabian Weimer (26) aus Wachendorf ist neuer Abteilungskommandant der Feuerwehrabteilung Felldorf. Er wurde bei der Hauptversammlung in Felldorf von den Feuerwehrkameraden in geheimer Wahl für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Weimer ist seit 2012 auch erfolgreicher und fachkundiger Leiter der Starzacher Jugendfeuerwehr, hat die erforderlichen Lehrgänge absolviert und ist "der richtige und passende Mann dafür". Der Gemeinderat stimmte seiner Wahl zu und Bürgermeister Thomas Noé hat ihn offiziell per Handschlag als Abteilungskommandant bestellt.