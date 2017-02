Starzach Erweiterung für den Schulsport ist denkbar

So müssen die zeitweise bis zu 80 Mittagessen in zwei Schichten im benachbarten Feuerwehrhaus eingenommen werden. Der Schulsport wird in der Wachendorfer Halle veranstaltet. Das Schulgebäude selbst ist zu klein und nicht barrierefrei und auch die Hallensituation vor allem für fußballsporttreibende Vereine in Starzach ist nicht befriedigend. Daher laufen bei der Gemeinde seit 2014 Vorbereitungen für eine Erweiterung des Schul- und Sportstättenbereichs am Schulstandort Bierlingen.

Der Gemeinderat hat jetzt als ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie beim Architekturbüro Kuhn-Adis in Rottenburg in Auftrag gegeben. Es soll untersucht werden, auf welche Weise und im welchem Umfang die Grundschule und eventuell der Kindergarten im Ganztagsbereich durch eine Mensa ergänzt und der Schul- und Vereinssport einschließlich eines Allwetterplatzes künftig gestaltet und erweitert werden können.

Des weiteren ist die Integration der Gemeindebücherei, zum Beispiel in Form einer Mediathek, angedacht. Die Studie soll Lösungsansätze und Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf Ganztagsbetreuung in Schule und Kindergarten, die Sportmöglichkeiten und die Barrierefreiheit der Grundschule unter Einbezug der schulischen und gemeinnützigen Anforderungen erarbeiten.