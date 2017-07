Starzach Endlich! Parkplatz-Gipfel am Bahnhof Eyach

Das Problem: Der Bahnhof Eyach ist eine sehr beliebte Pendler-Station für viele Beschäftigte in Tübingen. Grund: In Tübingen haben viele Firmen ein Job-Ticket eingeführt. Dazu ist die Fahrt von Eyach nach Tübingen durch die Tarifstruktur günstiger als von Horb. Das heißt: Viele Pendler – auch aus Mühringen oder Empfingen, nutzen den Bahnhof Eyach.

Allerdings: Seit mehr als drei Jahren versucht Thomas Noé, dort mehr Parkplätze zu schaffen. Das Problem: Die Gemeinde Starzach ist bereit, mit eigenen einfachen Mitteln den vorhanden Raum für Parkplätze auszubauen. Durch Schotterung beispielsweise. Die Bahn hatte aber bisher gefordert, dass Starzach dann auch die Verkehrssicherungspflicht übernimmt. Das hatte Bürgermeister Noé immer zurückgewiesen.

Dazu kam noch die Frage, ob und wie weit man die Parkplätze auch auf das erste Gleis an der Straße erweitern kann. Hier parken die Autos teilweise längs, teilweise quer. Hier gibt es komplizierte, rechtliche Probleme, wie Noé erläutert hatte. Auch die Hohenzollerische Landesbahn hat noch ein Mitspracherecht. Es gehe vor allem darum, nicht mehr aktiv benutzte Flächen von Gleisen teilweise zu Parkplätzen umzuwandeln.

Alles ist eine Frage des Geldes

Das mit der Verkehrssicherungspflicht sei lösbar, so der Vorschlag von Noé: Man könne einfach Schilder anbringen: "Parken auf eigene Gefahr". Nächstes Problem: Wie kann man verhindern, dass Oberflächenwasser auf die Gleise gespült wird und dort Schäden verursacht? Welche technischen Lösung gibt es und wer kommt dafür auf?

Deshalb hoffen jetzt alle, dass das Gespräch beim "Parkplatz-Gipfel" vor Ort eine Lösung bringt. Timm Kern: "Es sind zwar noch einige Fragen zu klären, aber der spürbare Wille zu einer Lösung ist bei allen Beteiligten vorhanden." Nicht nur Kern hofft auf "schnelle und pragmatische Lösungen. Die Pendler erwarten zurecht, dass die potenziellen Parkflächen endlich hergerichtet und in absehbarer Zeit auch zum Parken genutzt werden können."

Kern und seine Briefe an den Konzernbevollmächtigten Hantel. Im letzten Jahr hatte er an den obersten Bahn-Vertreter geschrieben, weil am Bahnübergang Talheim nach einem Unfall die automatische Sicherungsanlage zerstört wurde. Damals schalteten Mitarbeiter die roten Warnampeln per Hand auf rot. Bei Krankheit war gar keiner da. In Hantels Antwort auf Kerns Brief dann der Durchbruch: Der Konzernbevollmächtigte erklärte, dass die automatische Anlage wieder eingebaut wird.

Auch Horbs OB-Kandidat Hermann Walz hatte damals für Aufsehen gesorgt, weil er mit dem Alterspräsidenten des Landtags, Heinrich Kuhn (AfD), den Bahnübergang besichtigt hatte. Kuhn hatte dann eine Landtagsanfrage gestartet.