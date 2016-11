Starzach Einmaliges Erlebnis: Lieder in der Frauenkirche vorgetragen

Am zweiten Tag ging es in die Sächsische Schweiz und das Elbsandsteingebirge. Zwei Schweizer Professoren sagten einst, hier sei es so schön wie in der Schweiz, nur etwas kleiner – daher der Name.

Die Bastei mit ihren schmalen Wegen und Stegen bot herrliche Ausblicke aufs Elbtal. Weiter ging es auf die Burg Königstein mit ihrer weitläufigen Anlage auf einem der vielen Tafelberge.

Die kundige Führerin wusste unzählige Geschichten zu erzählen. Auf der Rückfahrt nach Dresden wurde Schloss Pillnitz an der Elbe besucht. Es war einst Sommerresidenz der sächsischen Kurfürsten und Könige. Besichtigt wurde der Schlosspark mit der berühmten Pillnitzer Kamelie. Sie wurde 1801 gepflanzt und hat ein eigenes klimatisiertes Glashaus bekommen.

Nach diesen vielen Eindrücken ging es in Richtung Heimat. Sie führte zügig nach Erfurt. Es war Zeit für die Besichtigung des Dombergs mit der Kathedrale und Severinkirche. Trotz des einsetzenden Regens besuchten einige die mittelalterliche Krämerbrücke. Weiter ging es im Bus nach Renningen in das Gasthaus "Ochsen" zum Abschluss der Reise.

Im Bus bedankte sich Bruno Sacha bei Elmar Riester für die Organisation der Fahrt und für seine "Lesungen" über die Sehenswürdigkeiten entlang der Route.