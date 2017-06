Starzach Ein Einbruch geklärt

Anklageerhebung in den nächsten Wochen

Ein Einbruch im Februar im Sportheim Bierlingen ist entgegen einer Meldung im Starzachboten jedoch weiterhin gegen unbekannt geführt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Trotz eines Zeugenaufrufs habe es keine Hinweise auf Täter gegeben.

Den Kindergarteneinbrechern sind die Ermittler auf die Spur gekommen, nachdem es mehrere Einbrüche in Kindergärten und ein Feuer in einem Burladinger Kindergarten im März gegeben hatte. Im April nahm die Polizei nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hechingen drei Tatverdächtige fest, die seither in Untersuchungshaft sitzen. Zwei von ihnen sollen auch für den Einbruch in Bierlingen verantwortlich sein.