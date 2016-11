Starzach Drei neue Ehrenmitglieder

Die Musiker hatten damals Pech, denn das Zelt stand infolge eines Unwetters zeitweise unter Wasser und auch finanziell war es ein Minusgeschäft. Vöhringer hatte gute Nachrichten: Der Verband gewährte dem Verein aus diesem Grunde einen weiteren Zuschuss von 500 Euro.

Der Blasmusikverband hat 89 Mitgliedsvereine mit 6158 Aktien Musikern, davon sind 2440 unter 18 Jahren. Musiker für langjähriges Engagement zu ehren, bereitet dem Vorsitzenden große Freude. So durfte er die Ehrennadel in Bronze für zehnjährige Tätigkeit an Florian Asprion, Victor Bareis, Alexander Bauer, Melissa Buckenmaier, Frank und Lukas Faiß, Jan Mulks und Adrian Oswald überreichen.

Die Ehrennadel für 20-jährige aktive Zeit erhielten Michael Baur, Linda Buckenmaier, Sebastian Duffner, Kathrin Janz, Tanja Kienzle, Florian und Sven Oswald. Für 30 Jahre wurde Ilona Stifel geehrt und auf beachtliche 40 Jahre brachten es Wolfgang Ruggaber und Hermann Stehle.