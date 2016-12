Starzach Die unendliche Weite des Landes

In "Ross Roy", ursprünglich der Name einer monumentalen, denkmalgeschützten Villa in Brisbane in Australien, wurde 1945 eine Schule gegründet. Die verschiedenen Themen und vor allem die rasch wechselnden Tempi symbolisieren das bunte Schulleben, in dem Liebe, Freundschaft und Verständnis eine große Rolle spielen.

In der Pause wurden verdiente Mitglieder geehrt. Ihnen zu Ehren erklangen die "Jubelklänge" des zackigen Marsches von Ernst Übel.

Danach wurden die Gäste in "Hadrian’s Wall" entführt, eine Befestigung des römischen Kaisers Hadrian, die er quer durch England bauen ließ, um Britannien vor den unbesiegten keltischen Stämmen zu schützen. Diese Anlage wurde musikalisch durchwandert.

"Robinson Crusoe", wer kennt die Geschichte des jungen Kaufmanns nicht, der gegen den Willen seiner Eltern seine gesicherte Existenz aufgibt, um sein Glück auf einer Zuckerplantage zu finden. Doch viele Stürme, Intrigen und Seenot musste er zunächst überwinden, bis er glücklich mit seinem Freund vereint war. Viele seiner Stationen haben die 30 Wachendorfer Musikanten mit ihrem Dirigenten Elmar Schneider eindrucksvoll und mit dramatischer Klangfülle und Dynamik einprägsam vorgetragen.

Das vertonte Gedicht "Es schweiget die Erde", von Hans Otto von Ow getextet, führte in die Heimat zurück. Das Lied erklingt immer an Heiligabend in fast allen Stuben. Viele Zuhörer kannten den Text aller vier Strophen: "Es schweiget die Erde in Dunkel gehüllt; es glänzen am Himmel die Sternlein mild. Es wiegt sich im Schlummer die trunkene Flur – in goldenen Träumen das All der Natur".