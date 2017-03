Starzach "Die Tracht ist das Kleid der Heimat"

Schriftführer Andreas Rauch ließ die einzelnen Ereignisse des Vereins Revue passieren und Gauschatzmeisterin Gaby Müller legte die Kassengeschäfte offen und berichtete vom Arbeitskreis Musik und Tanz.

Über die Aktivitäten des Arbeitskreises Tracht berichtete Hildegard Löffler. Das Gremium befasst sich mit der Trachtenforschung im Verbandsgebiet und kann dadurch beratend tätig sein und praktisch Hilfe für die Mitgliedsvereine geben, die für Anschaffungen oder Erneuerungen notwendig ist.

Mit Nähkursen werden alte Techniken im Schneidern, Nähen und Sticken an Männer- und Frauentrachten vermittelt, damit diese Fähigkeiten auch späteren Generationen erhalten bleiben.

Bei der Landesgartenschau und den Heimattagen werden verschiedene Trachten ausgestellt. Der Trachtenfachmarkt war immer gut besucht. "Er stärkt die Kameradschaft und ist in unserer schnelllebigen Zeit äußerst wichtig", hieß es.

Hingewiesen wurde auf das Gautrachtentreffen 2018 in Empfingen, die Heimattage in Bad Urach und den Deutschen Trachtentag in Lübben/Spreewald. Bei den Wahlen gab es kaum Änderungen.